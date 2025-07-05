Участник конфликта со Смоловым: «Все мы выросли в 90-х. Побуянили, он извинился, все хорошо. Вылечите потерпевшего, компенсируйте – денег никто не просит»

Участник конфликта с Федором Смоловым высказался об инциденте в «Кофемании».

«СМИ пытаются поднять тему, что кто-то что-то вымогает. Но я сразу сказал: «Федь, у меня претензий нет». Все мы выросли в 90-х, все мы это понимаем. У него дети.

Уголовное дело? Это происходит автоматически после обращения в больницу. Не знаю, насколько Федор богат, кто и что у него вымогал – но для нашего коллектива 2-3 миллиона небольшая сумма. Не те деньги, ради которых стоит подставляться.

Побуянили, он извинился – все хорошо. У потерпевшего тоже конфликта нет. Извинитесь, вылечите человека, компенсируйте – денег никто не просит.

Федор извинился не сразу, а через адвокатов. Он звонил коллегам, пытался выйти с нами на связь. Но у нас есть юристы, они этим занимаются. Моральная компенсация? Пока не оплачивалась, был разговор об этом через адвоката», – сказал бизнесмен Андрей Попелуха.