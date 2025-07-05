Смолов извинялся перед посетителями «Кофемании» за шумное поведение и предлагал оплатить всем счет. В ответ прозвучал мат от сидящих за одним из столиков, начался конфликт («СЭ»)
Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Смолов извинился перед посетителями «Кофемании» за шумное поведение и предложил оплатить всем гостям счет.
«Перед тем, как случился конфликт, Смолов пытался его урегулировать. Этого момента нет на видео, которое было слито в сеть в усеченном формате.
Когда компании Федора предъявили за шумное поведение в кафе, Смолов извинился перед всеми посетителями «Кофемании» и предложил закрыть всем гостям счет в качестве компенсации за причиненное неудобство.
В ответ на обращение в вежливой форме и «на вы» с одного из столиков прозвучали мат и ругань. Это стало катализатором дальнейших событий», – сообщил источник «СЭ».
Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.
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