Смолов извинялся перед посетителями «Кофемании» за шумное поведение и предлагал оплатить всем счет. В ответ прозвучал мат от сидящих за одним из столиков, начался конфликт («СЭ»)

Стали известны детали инцидента с Федором Смоловым.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

Как сообщает «Спорт-Экспресс » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Смолов извинился перед посетителями «Кофемании» за шумное поведение и предложил оплатить всем гостям счет.

«Перед тем, как случился конфликт, Смолов пытался его урегулировать. Этого момента нет на видео, которое было слито в сеть в усеченном формате.

Когда компании Федора предъявили за шумное поведение в кафе, Смолов извинился перед всеми посетителями «Кофемании» и предложил закрыть всем гостям счет в качестве компенсации за причиненное неудобство.

В ответ на обращение в вежливой форме и «на вы» с одного из столиков прозвучали мат и ругань. Это стало катализатором дальнейших событий», – сообщил источник «СЭ».

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

Смолов ударил двух мужчин в «Кофемании». В той самой, где дрались Кокорин и Мамаев