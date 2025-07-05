«Барса» без Уильямса и со штрафом от УЕФА, Соболенко и Рублев вышли в 4-й круг «Уимблдона», «Динамо» и «Зенит» обменялись подколами, «Локо» назначит Хартли и другие новости

1. Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2035-го, несмотря на интерес «Барселоны», а его отступные выросли более чем на 50%. С «блауграной» не удалось договориться из-за пункта, позволявшего бы вингеру уйти в случае проблем с его регистрацией, к тому же в Бильбао ему попросту будут намного больше платить – свыше 10 млн евро в год. А Иньяки Уильямс, брат Нико, еще и подколол каталонцев: «Он остается».

2. Сразу два связанных с насилием скандала в футболе. Джонатана Барнетта, агента Гарета Бэйла и Джека Грилиша, обвиняют в использовании женщины как секс-рабыни , а покинувшего «Арсенал» хавбека Томаса Парти – в изнасиловании двух женщин и сексуальном насилии над третьей.

3. Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Эмму Радукану в третьем круге «Уимблдона», Анастасия Павлюченкова победила Наоми Осаку, Камилла Рахимова уступила Линде Носковой, Элиза Мертенс выбила Элину Свитолину.

4. Андрей Рублев победил Адриано Маннарино в третьем круге «Уимблдона». Карен Хачанов прошел Нуну Боржеса, действующий чемпион Карлос Алькарас обыграл Яна-Леннарда Штруффа.

5. «Динамо» объявило о трансфере Ивана Сергеева и выложило ролик с шутками над юбилеем «Зенита» и «Спартаком». Петербуржцы в долгу не остались, опубликовав ответ с чтением пьесы «На дне» одним из участников видео динамовцев. Был у «Зенита» и еще один яркий эпизод в соцсетях: клуб попросил «Барселону» вернуть подарок, сделанный в TikTok в качестве помощи с трансфером Нико Уильямса.

6. Евгения Медведева выложила фото с солистом балета «Тодес» Ильдаром Гайнутдиновым: «Сквозь танец в жизнь🤍».

7. «Локомотив» договорился о контракте с Бобом Хартли. В тренерский штаб 64-летнего специалиста должны войти Жак Клутье и Сергей Звягин, с которыми он ранее работал в «Авангарде».

8. Претензии Украины из-за матча с Россией в Федерации футбола Чили восприняли как политическую провокацию. Чилийская сторона подчеркнула, что футбол должен оставаться вне политики, и напомнила, что ни один официальный документ не запрещает играть с какой-либо сборной, в том числе Россией.

9. Клубный чемпионат мира по футболу. «Аль-Хилаль» вылетел на этапе 1/4 финала от «Флуминенсе» (1:2), «Челси» вышел в полуфинал благодаря победе над «Палмейрасом» (2:1), 18-летний Эстевао забил своей будущей команде.

10. УЕФА оштрафовал «Челси» на 80 млн евро условно, из которых 20 млн – обязательный платеж, «Барселону» – на 60 млн с безусловной выплатой 15 млн. Причина – несоответствие так называемому правилу футбольных доходов. Лондонцам досталось и за слишком большие расходы на состав – еще минус 11 млн евро.

11. РФС планирует создать кубковый турнир для крымских команд и клубов Второй лиги Б с сезона-2026/27. Предполагается, что отвечать за проект будет бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус.

12. «Фламенго» подтвердил трансфер Жерсона Сантоса в «Зенит» и получение 25 млн евро, а «Ювентус» объявил о подписании Джонатана Дэвида и расходах на сумму 12,5 млн евро.

13. Владимир Писарский знал , что друг взял у него деньги для ставок на матч «Сочи» – «Пари НН», сообщили в РФС. Игрок косвенно принял участие в процессе ставок – это запрещено. Генсек Максим Митрофанов также заявил : «Писали, якобы было установлено отсутствие его вины. Это не так – будем рассматривать вопрос о попытке противоправного влияния на результат матча».

14. Отец Дина Хейсена опубликовал мем с сеткой 1/4 финала клубного чемпионата мира: «Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд, «Барселона» – с «Аль-Софой» (диваном), «Атлетико» – с ФК «Пульт» (пультом от телевизора), а «Манчестер Сити» – с «Аль-ТВ» (телевизором).

15. Гран-при Великобритании-2025: 1-ю практику на первой строчке завершил Льюис Хэмилтон, 2-ю – Ландо Норрис.

Цитаты дня

Давыдов о молодежи: «Я бы законодательно ввел условие – до 23 лет хоккеист не имеет права уезжать за океан. Что Америка дала Рябкину-Тяпкину и Чернышову? И Демидов уехал рановато»

Александр Мостовой: «Зенит» точно не самый популярный клуб. На нашем веку он не обгонит «Спартак», да и вряд ли это вообще произойдет. Красно-белые популярнее уже 100 лет»

Дональд Трамп: «Мы проведем бой UFC на территории Белого дома в 2026 году»

Сметанин о том, что «Зенит» препятствует переходу Сергеева в «Динамо»: «Поэтому про «Зенит» и кричат «позор российского футбола»

Карина Истомина: «Мне нравится бренд «жена футболиста» – я стала больше зарабатывать. Я за все, где реклама, заработок, деньги»

Нико Уильямс о продлении контракта с «Атлетиком»: «Когда нужно принимать решения, самое важное – слушать сердце. Я там, где хочу быть, это мой дом»