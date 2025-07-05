«Барса» без Уильямса и со штрафом от УЕФА, Соболенко и Рублев вышли в 4-й круг «Уимблдона», «Динамо» и «Зенит» обменялись подколами, «Локо» назначит Хартли и другие новости
1. Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2035-го, несмотря на интерес «Барселоны», а его отступные выросли более чем на 50%. С «блауграной» не удалось договориться из-за пункта, позволявшего бы вингеру уйти в случае проблем с его регистрацией, к тому же в Бильбао ему попросту будут намного больше платить – свыше 10 млн евро в год. А Иньяки Уильямс, брат Нико, еще и подколол каталонцев: «Он остается».
2. Сразу два связанных с насилием скандала в футболе. Джонатана Барнетта, агента Гарета Бэйла и Джека Грилиша, обвиняют в использовании женщины как секс-рабыни, а покинувшего «Арсенал» хавбека Томаса Парти – в изнасиловании двух женщин и сексуальном насилии над третьей.
3. Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Эмму Радукану в третьем круге «Уимблдона», Анастасия Павлюченкова победила Наоми Осаку, Камилла Рахимова уступила Линде Носковой, Элиза Мертенс выбила Элину Свитолину.
4. Андрей Рублев победил Адриано Маннарино в третьем круге «Уимблдона». Карен Хачанов прошел Нуну Боржеса, действующий чемпион Карлос Алькарас обыграл Яна-Леннарда Штруффа.
5. «Динамо» объявило о трансфере Ивана Сергеева и выложило ролик с шутками над юбилеем «Зенита» и «Спартаком». Петербуржцы в долгу не остались, опубликовав ответ с чтением пьесы «На дне» одним из участников видео динамовцев. Был у «Зенита» и еще один яркий эпизод в соцсетях: клуб попросил «Барселону» вернуть подарок, сделанный в TikTok в качестве помощи с трансфером Нико Уильямса.
6. Евгения Медведева выложила фото с солистом балета «Тодес» Ильдаром Гайнутдиновым: «Сквозь танец в жизнь🤍».
7. «Локомотив» договорился о контракте с Бобом Хартли. В тренерский штаб 64-летнего специалиста должны войти Жак Клутье и Сергей Звягин, с которыми он ранее работал в «Авангарде».
8. Претензии Украины из-за матча с Россией в Федерации футбола Чили восприняли как политическую провокацию. Чилийская сторона подчеркнула, что футбол должен оставаться вне политики, и напомнила, что ни один официальный документ не запрещает играть с какой-либо сборной, в том числе Россией.
9. Клубный чемпионат мира по футболу. «Аль-Хилаль» вылетел на этапе 1/4 финала от «Флуминенсе» (1:2), «Челси» вышел в полуфинал благодаря победе над «Палмейрасом» (2:1), 18-летний Эстевао забил своей будущей команде.
10. УЕФА оштрафовал «Челси» на 80 млн евро условно, из которых 20 млн – обязательный платеж, «Барселону» – на 60 млн с безусловной выплатой 15 млн. Причина – несоответствие так называемому правилу футбольных доходов. Лондонцам досталось и за слишком большие расходы на состав – еще минус 11 млн евро.
11. РФС планирует создать кубковый турнир для крымских команд и клубов Второй лиги Б с сезона-2026/27. Предполагается, что отвечать за проект будет бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус.
12. «Фламенго» подтвердил трансфер Жерсона Сантоса в «Зенит» и получение 25 млн евро, а «Ювентус» объявил о подписании Джонатана Дэвида и расходах на сумму 12,5 млн евро.
13. Владимир Писарский знал, что друг взял у него деньги для ставок на матч «Сочи» – «Пари НН», сообщили в РФС. Игрок косвенно принял участие в процессе ставок – это запрещено. Генсек Максим Митрофанов также заявил: «Писали, якобы было установлено отсутствие его вины. Это не так – будем рассматривать вопрос о попытке противоправного влияния на результат матча».
14. Отец Дина Хейсена опубликовал мем с сеткой 1/4 финала клубного чемпионата мира: «Реал» сыграет с «Боруссией» Дортмунд, «Барселона» – с «Аль-Софой» (диваном), «Атлетико» – с ФК «Пульт» (пультом от телевизора), а «Манчестер Сити» – с «Аль-ТВ» (телевизором).
15. Гран-при Великобритании-2025: 1-ю практику на первой строчке завершил Льюис Хэмилтон, 2-ю – Ландо Норрис.
Цитаты дня
Давыдов о молодежи: «Я бы законодательно ввел условие – до 23 лет хоккеист не имеет права уезжать за океан. Что Америка дала Рябкину-Тяпкину и Чернышову? И Демидов уехал рановато»
Александр Мостовой: «Зенит» точно не самый популярный клуб. На нашем веку он не обгонит «Спартак», да и вряд ли это вообще произойдет. Красно-белые популярнее уже 100 лет»
Дональд Трамп: «Мы проведем бой UFC на территории Белого дома в 2026 году»
Сметанин о том, что «Зенит» препятствует переходу Сергеева в «Динамо»: «Поэтому про «Зенит» и кричат «позор российского футбола»
Карина Истомина: «Мне нравится бренд «жена футболиста» – я стала больше зарабатывать. Я за все, где реклама, заработок, деньги»
Нико Уильямс о продлении контракта с «Атлетиком»: «Когда нужно принимать решения, самое важное – слушать сердце. Я там, где хочу быть, это мой дом»