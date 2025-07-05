Директор «Баварии» Эберль о травме Мусиалы: «Если весить 100 кг и на скорости прыгнуть в голень, велик риск, что что-то случится. Доннарумма не проявил никакой осторожности»
Макс Эберль резко высказался о травме Джамала Мусиалы.
Мусиала получил серьезное повреждение голеностопа в стыке с вратарем «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой в конце 1-го тайма матча 1/4 финала клубного ЧМ, нога полузащитника «Баварии» изогнулась неестественным образом. Его унесли с поля на носилках, после чего доставили в больницу с подозрением на перелом малоберцовой кости.
«Если я вешу 100 килограммов и на полной скорости прыгаю в голень, риск того, что что-то случится, очень велик.
Я совершенно не считаю, что он сделал это намеренно, но он и не проявил никакой осторожности», – сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль в интервью Sky Sport.
Доннарумма после стыка с Мусиалой закрыл лицо ладонью, игроки «Баварии» схватились за головы. У хавбека подозрение на перелом малоберцовой кости
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Керри Хау в Х
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