Ферстаппен выиграл 4-й поул в сезоне и сравнялся с Пиастри, у Норриса – 3

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации к Гран-при Великобритании.

Поул-позиция стала для четырехкратного чемпиона «Формулы-1» 44-й в карьере и четвертой в нынешнем сезоне. По данному показателю нидерландец сравнялся с Оскаром Пиастри , у другого гонщика «Макларена » Ландо Норриса три поула в 2025 году, у представителя «Мерседеса » Джорджа Расселла – один.

Ферстаппен реализовал лишь одну поул-позицию в этом сезоне – в Японии. На Гран-при Эмилии-Романьи Макс победил после старта вторым.

Гран-при Великобритании-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Макс Ферстаппен: «Поул – большой импульс для «Ред Булл»