Ферстаппен выиграл 4-й поул в сезоне и сравнялся с Пиастри, у Норриса – 3
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации к Гран-при Великобритании.
Поул-позиция стала для четырехкратного чемпиона «Формулы-1» 44-й в карьере и четвертой в нынешнем сезоне. По данному показателю нидерландец сравнялся с Оскаром Пиастри, у другого гонщика «Макларена» Ландо Норриса три поула в 2025 году, у представителя «Мерседеса» Джорджа Расселла – один.
Ферстаппен реализовал лишь одну поул-позицию в этом сезоне – в Японии. На Гран-при Эмилии-Романьи Макс победил после старта вторым.
Гран-при Великобритании-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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