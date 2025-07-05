Константин Тюкавин: «В «Динамо» капитанами могут быть только русские ребята»
Константин Тюкавин считает, что капитаном «Динамо» может быть только россиянин.
– Бителло с капитанской повязкой. Как ты относишься к этому?
– Никак, товарищеский матч, дали повязку. Не помню, кто был еще на поле, кого не было. Ну дали и дали.
– В сезоне будет другой капитан?
– Ну конечно. Я думаю, что в «Динамо» капитанами могут быть только русские ребята, – сказал форвард московского клуба.
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