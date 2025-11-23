Погба о дебюте за «Монако» после дисквалификации: «Порой дьявол пытается внушить, что все кончено, но Бог рядом. Я не закончил с футболом»

Поль Погба: иногда дьявол пытается внушить, что все кончено, но Бог рядом.

Поль Погба заявил, что не собирается завершать карьеру.

Полузащитник дебютировал за «Монако » в матче с «Ренном » (1:4) в 13-м туре Лиги 1, появившись на поле на 85-й минуте. Погба сыграл впервые с сентября 2023 года, когда он был отстранен за допинг (дисквалификация завершилась в марте 2025-го).

«Я люблю вызовы. Я не закончил с футболом. Мы упорно трудились, ждали более двух лет, чтобы вернуться. Мы собираемся продолжать работать, чтобы достичь других наших целей. Я хочу получать удовольствие. Несмотря на все, что произошло, на проблемы за пределами поля, я пострадал больше всех. Я действительно с нетерпением ждал этого.

Бывают моменты, когда дьявол говорит в твоей голове, пытается внушить, что все кончено. Но Бог рядом, я верю в себя. Я верю в свои способности. Я не сделал ничего плохого, это была не моя вина. Я не терял надежды», – сказал Погба в интервью Ligue 1+.