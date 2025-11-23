Матч окончен
«Крылья» выиграли в РПЛ впервые за 8 матчей. Победили «Ростов» дома – 2:0
«Крылья Советов» победили «Ростов».
«Крылья Советов» обыграли «Ростов» (2:0) в 16-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Самара Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Иван Олейников открыл счет на 9-й минуте. Джимми Марин забил на 55-й.
Команда Магомеда Адиева выиграла в РПЛ впервые за 8 матчей.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
23 ноября 10:00, Самара Арена
Завершен
2 - 0
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
