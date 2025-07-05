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В Париже впервые с 1923 года официально разрешили купание в Сене. На реке проходили соревнования Олимпиады-2024

В Париже впервые более чем за 100 лет официально разрешили купаться в Сене.

С 1923 года купание в реке было запрещено из-за плохого качества воды. Перед Олимпиадой-2024 реку очистили, чтобы провести на ней соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде. 

Как сообщает France24, десятки людей всех возрастов собрались утром 5 июля у одной из открывшихся зон для плавания в Сене. «Я думала, вода будет ледяная, но на самом деле она отличная», – отметила одна из первых вошедших в воду. 

«Это была мечта моего детства – чтобы люди снова купались в Сене. Посмотрите, как все счастливы!» – сказала мэр Парижа Анн Идальго.

Представители властей заверили, что приняли все меры для безопасности купальщиков: ежедневно проверяется качество воды, а посетители должны пройти тест на умение плавать.

«Качество воды исключительное. Мы контролируем два вида бактерий – кишечную палочку и энтерококки. Один показатель в десять раз ниже допустимой нормы, другой – более чем в 25 раз», – заявил префект региона Иль-де-Франс Марк Гийом.

Тем не менее, купальщикам напоминают, что Сена остается опасной рекой из-за сильного течения, речного транспорта и средней глубины 3,5 м. 

Купальные зоны будут доступны бесплатно до 31 августа. 

Как триатлеты спасались от Сены: прививки, антибиотики и даже отказ от мытья рук

«А вы знали, что один из заболевших даже не плавал в Сене?» Триатлеты прощаются с грязной рекой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: France24
река Сена
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плавание
Анн Идальго
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