Мамаев поддержал Смолова после драки в «Кофемании»: «Хочется, чтобы люди адекватно посмотрели на ситуацию. Пусть каждый себе задаст вопрос – смог бы он сдержать эмоции»

Павел Мамаев поддержал Федора Смолова после инцидента с дракой в «Кофемании».

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев .

«Вчера встречались с Федором. Он в подробностях рассказал, как все произошло. Публичные люди имеют минимальное право на ошибку, Федя осознает это. Он извинился перед этими людьми за то, что не сдержал себя в руках. Давайте отделим статус «ненавистного футболиста».

Посмотрите на Федю как на отца, мужа, сына. Пусть каждый себе задаст вопрос – смог бы он сдержать эмоции. Федя осознает, что поступил неправильно, принес извинения. Но в данной ситуации его организм выстрелил так. Жаль, что такая ситуация произошла.

Мы с Федором не просто были партнерами по команде. Мы партнеры по бизнесу, друзья, он является крестным нашего сына. От всей семьи – мы поддерживаем Федора. Дружба – это не только, когда все хорошо, но и когда тяжело. Надеюсь, что тяжелая минута будет недолго.

Хочется, чтобы люди более адекватно посмотрели на ситуацию. Месяц все молчали, внезапно появляется видео. Федя рассказывал, что подвергался вымогательствам. Если они правы, почему сразу не пошли в полицию?» – сказал Мамаев.

Смолов ударил двух мужчин в «Кофемании». В той самой, где дрались Кокорин и Мамаев