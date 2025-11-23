Бабаев считает, что Акинфеев не виноват в голе «Спартака»: «Легко повесить вину на вратаря, но проигрывает и выигрывает команда. Повлияла масса нюансов»
Бабаев о пропущенном голе в дерби: вины Акинфеева нет.
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев призвал не обвинять вратаря Игоря Акинфеева в пропущенном голе в дерби.
Вчера ЦСКА уступил «Спартаку» в матче 16-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1. Красно-белые забили на 43-й минуте – Барко с углового закрутил мяч в сторону ворот Игоря Акинфеева, и мяч влетел в сетку, по пути задев Игоря Дмитриева.
– Есть ли вина Акинфеева в пропущенном голе?
– Нет. Проигрывает и выигрывает команда. Если попытаемся быть экспертами, то на пропущенный гол повлияла масса нюансов, это и расстановка футболистов, и удивительная траектория полета мяча.
Легко повесить вину на кого‑то одного, кажется, что проще всего обвинить в пропущенном голе голкипера. Но в этой ситуации это точно не так, – сказал Бабаев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
