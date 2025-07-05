Фото
7

31 715 зрителей посетили финал Медиалиги в «Лужниках» – это новый рекорд турнира

На финале Winline МФЛ-6 установлен новый рекорд посещаемости турнира.

Игру между «Амкалом» и «БроукБойз» в «Лужниках» (2:0, второй тайм) посетили 31 715 зрителей.

Это лучший результат в истории Медиалиги. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре на финале Кубка Лиги «Амкал» – 2Drots на «Газпром Арене» – 30 322 зрителя.

Ранее Медиалига проводила в «Лужниках» финал третьего сезона, который посетили 21 643 зрителя. Финал пятого сезона между 2Drots и «БроукБойз» посетили 27 472 зрителя на «ВЭБ Арене».

Перед матчем «Амкал» – «Броуки» на стадионе выступила Инстасамка, в перерыве – участники объединения Viperr Kai Angel и 9mice.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoБроукБойз
logoЛужники
болельщики
рекорды
стадионы
logoАмкал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Десятки» Мусагалиева – бронза Медиалиги! Первые медали в истории клуба
34 минуты назад
«Амкал» впервые выиграл Медиалигу, победив в «Лужниках» «БроукБойз» – 2:0
222 минуты назад
Инстасамка – секретный гость финала Winline МФЛ-6 в «Лужниках». Она исполнила трек «Пампим нефть» перед матчем
2сегодня, 18:45Фото
Дзюба пожал руку Чужому на финале Медиалиги в «Лужниках». Форвард «Акрона» пнул игрока «Амкала» прошлой осенью
11сегодня, 18:25Видео
Кушанашвили нанес символический удар перед финалом Winline Медиалиги. Он победил онкологию
сегодня, 18:23Видео
Главные новости
«Амкал» впервые выиграл Медиалигу, победив в «Лужниках» «БроукБойз» – 2:0
222 минуты назад
Инстасамка – секретный гость финала Winline МФЛ-6 в «Лужниках». Она исполнила трек «Пампим нефть» перед матчем
2сегодня, 18:45Фото
Дзюба пожал руку Чужому на финале Медиалиги в «Лужниках». Форвард «Акрона» пнул игрока «Амкала» прошлой осенью
11сегодня, 18:25Видео
Кушанашвили нанес символический удар перед финалом Winline Медиалиги. Он победил онкологию
сегодня, 18:23Видео
Александр Плющенко – вратарю «Амкала» Федосу: «Да, я выиграл соревнование, когда был единственным участником. Завидуй молча!»
12сегодня, 17:19
«Десятка» Мусагалиева стала бронзовым призером Winline Медиалиги. Это первые медали в истории клуба
сегодня, 16:22
ФК «10» победил «СиндЕкат» по буллиталити в матче за 3-е место Winline Медиалиги
сегодня, 16:21
Лунев пришел на Медиалигу в «Лужниках»: «Они не должны играть со сборной России и участвовать в Кубке»
23сегодня, 14:52
Леон Сабуа: «В РПЛ «Амкалу» было бы очень тяжело, но в ФНЛ, если не на первых позициях, играть можно»
4сегодня, 11:05
ФНЛ создаст турнир для любительских клубов. Пригласят команды из Крыма и Winline Медиалиги
сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Дзюба приехал на финал Медиалиги, где сыграет «Амкал». Форвард пнул под зад игрока медиакоманды прошлой осенью
4сегодня, 17:48Видео
30 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». Рекорд турнира – 30 322 зрителя на «Газпром Арене»
6сегодня, 13:08
Расписание «Кубка фиферов-2025». 4 июля. «Амкал» – Герман, 2Drots – Мбэйп, Кефир – Волк
3 июля, 06:25Киберспорт
Осипов ждет Медведева в Медиалиге: «Подыщем форматы, в которых ему будет комфортно в статусе руководителя клуба и участника на поле»
41 июля, 19:12
«Вы затуманены легендарной личностью Кузнецова, но когда он избивает детей и называет ублюдками своих игроков, вы первые говорите, что он ненормальный». Пантера о бывшем тренере 2D
21 июля, 14:12
Полузащитник ФК «10» Воробьев сыграл за «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
28 июня, 15:16
Слон о сравнении Карпина 2Drots с «Форте»: «Мы команда как минимум из «Золота»
928 июня, 14:11
«Ему хватит потенциала работать в РПЛ». Кузнецов о Дьякове в качестве главного тренера
428 июня, 12:28
Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»
524 июня, 18:50
«Кушаю по три подорожника, чтобы легкое лучше работало. Постоянно слышу ультразвук – сначала раздражало, сейчас привык». Переживший удар молнии вратарь о последствиях
920 июня, 16:22