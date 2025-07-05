31 715 зрителей посетили финал Медиалиги в «Лужниках» – это новый рекорд турнира

На финале Winline МФЛ-6 установлен новый рекорд посещаемости турнира.

Игру между «Амкалом » и «БроукБойз» в «Лужниках» (2:0, второй тайм) посетили 31 715 зрителей.

Это лучший результат в истории Медиалиги. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре на финале Кубка Лиги «Амкал» – 2Drots на «Газпром Арене » – 30 322 зрителя.

Ранее Медиалига проводила в «Лужниках» финал третьего сезона, который посетили 21 643 зрителя. Финал пятого сезона между 2Drots и «БроукБойз » посетили 27 472 зрителя на «ВЭБ Арене».

Перед матчем «Амкал» – «Броуки» на стадионе выступила Инстасамка, в перерыве – участники объединения Viperr Kai Angel и 9mice.