31 715 зрителей посетили финал Медиалиги в «Лужниках» – это новый рекорд турнира
На финале Winline МФЛ-6 установлен новый рекорд посещаемости турнира.
Игру между «Амкалом» и «БроукБойз» в «Лужниках» (2:0, второй тайм) посетили 31 715 зрителей.
Это лучший результат в истории Медиалиги. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре на финале Кубка Лиги «Амкал» – 2Drots на «Газпром Арене» – 30 322 зрителя.
Ранее Медиалига проводила в «Лужниках» финал третьего сезона, который посетили 21 643 зрителя. Финал пятого сезона между 2Drots и «БроукБойз» посетили 27 472 зрителя на «ВЭБ Арене».
Перед матчем «Амкал» – «Броуки» на стадионе выступила Инстасамка, в перерыве – участники объединения Viperr Kai Angel и 9mice.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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