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  • Радимов о словах Бителло: «Покажите ему, как «маленький комментатор» забивал Бразилии. Я в 1995-м отдал 15 голевых, вот когда он отдаст 15+, тогда и поговорим на равных»
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Радимов о словах Бителло: «Покажите ему, как «маленький комментатор» забивал Бразилии. Я в 1995-м отдал 15 голевых, вот когда он отдаст 15+, тогда и поговорим на равных»

Вячеслав Радимов заявил, что его критика Бителло объективна.

Ранее полузащитник «Динамо», отвечая на критику Радимова, заявил: «Я не знаю, кто это. Какой-то маленький комментатор».  

– То, что Бителло меня не знает, – это нормально, он и не обязан знать футболистов, которые когда-то здесь играли. Я тоже не знал Бителло, пока он не приехал в Россию, и точно бы не узнал никогда. Потому что в своей сборной Бителло не играл и вряд ли когда-то будет играть. Так что он сказал все абсолютно правильно, что мои слова его не интересуют, он сосредоточен на «Динамо».

Другое дело, что за него начал вступаться Гафин, говорить, что Радимов не апостол... И это абсолютно правильно, потому что руководство клуба должно вступаться и защищать своих игроков. Да, я уже говорил: это действительно так, не святой, и режим нарушал, и дрался, и чего только не было. Но за это Радимов и получал. А в данной ситуации я просто высказал свою точку зрения: мне не понравилось, как Бителло вышел на церемонии и жевал жвачку.

И тут у каждого может быть свое мнение. И все свои комментарии в СМИ я всегда давал и буду давать объективно: если «Динамо» и сам Бителло будут играть хорошо – так и скажу, а если плохо – буду критиковать. Но все это, подчеркиваю, только с моей точки зрения.

Эта ситуация может смотивировать Бителло отдать в новом сезоне больше 12 голевых передач?

– Я в 1995 году отдал 15. Вот когда он отдаст 15+, тогда и поговорим на равных. А пока покажите Бителло, как «маленький комментатор» забивал в ворота сборной Бразилии. Ну и, пользуясь случаем, поздравляю все «Динамо» и лично Бителло с успехом в Братском кубке, – сказал бывший полузащитник «Зенита». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoВладислав Радимов
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logoпремьер-лига Россия
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