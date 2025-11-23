Юран про «Серик Беледиеспор»: «Самое главное – получил удовольствие. Это в копилку: работа в дальнем зарубежье. Это была проверка»

Юран о работе в «Серик Беледиеспор»: самое главное – получил удовольствие.

Бывший главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал о работе в Турции, где он получил зарплату только за два месяца.

Бывший футболист «Спартака» и сборной России возглавил «Серик» из второго турецкого дивизиона летом. В октябре Юран ушел из клуба. Вскоре команду из-за проблем с финансами стали покидать российские игроки.

– Нет сожаления, что так некрасиво все закончилось в Турции?

– Самое главное – получил удовольствие. Это в копилку: работа в дальнем зарубежье, комплектование команды без возможности.

У меня были и турки, и португальцы, и русские. Была игровая дисциплина на поле. Хотя турки не очень любят бегать без мяча – они все это выполняли на сборах и в играх. Это была проверка для себя, – сказал Юран.

