Роналду не приехал на похороны Жоты, чтобы избежать шумихи в СМИ. Криштиану и семья Диогу решили, что так будет лучше, форвард пообещал всегда быть рядом (A Bola)

Криштиану Роналду не посетил похороны Диогу Жоты, чтобы избежать шумихи в СМИ.

Сегодня в Гондомаре состоялось погребение нападающего «Ливерпуля » и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, погибших в ДТП.

Из футболистов на похоронах были Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Фабиньо, Тиаго Алькантара, Руй Патрисиу, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс, Жозе Фонте, Ренату Вейга, Рикарду и Андре Орта и другие. Жоау Канселу и Рубен Невеш прилетели из США сразу после поражения «Аль-Хилаля» от «Флуминенсе» на клубном чемпионате мира. Футболисты «Пенафиэла» из второй лиги Португалии, за который выступал брат Жоты, прибыли в полном составе.

Из тренеров и функционеров на похоронах были Арне Слот, Фернанду Сантуш, Нуну Эшпириту Санту, Роберто Мартинес, Андре Виллаш-Боаш.

Как передает A Bola, Криштиану Роналду не присутствовал на церемонии, чтобы избежать нездорового ажиотажа в СМИ и давления на семью погибших футболистов.

Утверждается, что игрок «Аль-Насра » поддерживает связь с близкими Жоты, и вместе они пришли к выводу, что такое решение – лучшее в данной ситуации.

По словам источника, Роналду заверил семью, что всегда будет рядом, и лично поговорил с родителями и Руте, супругой Диогу Жоты.