Кубок России по регби-7. «ВВА-Подмосковье», «Балтийский шторм» и «Богатыри» сыграют в групповом этапе
5 июля пройдет групповой этап Магнит Кубка России по регби-7.
Прямые трансляции матчей покажет Спортс’‘.
Магнит Кубок России по регби-7
Москва
Групповой этап
5 июля
Группа А
Warriors – Локомотив – 10.00
ВВА-Подмосковье – Локомотив – 12.40
ВВА-Подмосковье – Warriors – 15.20
Турнирное положение: ВВА-Подмосковье, Локомотив, Warriors – по 0 очков (0 игр).
Группа B
МГТУ – Липецк – 10.20
Богатыри – Липецк – 13.00
Богатыри – МГТУ – 15.40
Турнирное положение: Богатыри, МГТУ, Липецк – по 0 очков (0 игр).
Группа C
Балтийский шторм – Ростов – 10.40
Динамо – Гранит – 11.00
Балтийский шторм – Гранит – 13.20
Динамо – Ростов – 13.40
Балтийский шторм – Динамо – 16.00
Гранит – Ростов – 16.20
Турнирное положение: Балтийский шторм, Ростов, Динамо, Гранит – по 0 очков (0 игр).
Группа D
Таганий Рог – Слава-МАР – 11.20
Застава – Приморец – 11.40
Таганий Рог – Приморец – 14.00
Застава – Слава-МАР – 14.20
Таганий Рог – Застава – 16.40
Приморец – Слава-МАР – 17.00
Турнирное положение: Таганий Рог, Слава-МАР, Застава, Приморец – по 0 очков (0 игр).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Плей-офф пройдет 6 июля.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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