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Кубок России по регби-7. «ВВА-Подмосковье», «Балтийский шторм» и «Богатыри» сыграют в групповом этапе

5 июля пройдет групповой этап Магнит Кубка России по регби-7.

Прямые трансляции матчей покажет Спортс’‘.

Магнит Кубок России по регби-7

Москва

Групповой этап

5 июля

Группа А 

Warriors – Локомотив – 10.00

ВВА-Подмосковье – Локомотив – 12.40

ВВА-Подмосковье – Warriors – 15.20

Турнирное положение: ВВА-Подмосковье, Локомотив, Warriors – по 0 очков (0 игр).

Группа B

МГТУ – Липецк – 10.20

Богатыри – Липецк  – 13.00

Богатыри – МГТУ – 15.40

Турнирное положение: Богатыри, МГТУ, Липецк – по 0 очков (0 игр).

Группа C

Балтийский шторм – Ростов – 10.40

Динамо – Гранит – 11.00

Балтийский шторм – Гранит – 13.20

Динамо – Ростов – 13.40

Балтийский шторм – Динамо – 16.00

Гранит – Ростов – 16.20

Турнирное положение: Балтийский шторм, Ростов, Динамо, Гранит – по 0 очков (0 игр).

Группа D

Таганий Рог – Слава-МАР – 11.20

Застава – Приморец – 11.40

Таганий Рог – Приморец – 14.00

Застава – Слава-МАР – 14.20

Таганий Рог – Застава – 16.40

Приморец – Слава-МАР – 17.00

Турнирное положение: Таганий Рог, Слава-МАР, Застава, Приморец – по 0 очков (0 игр).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Плей-офф пройдет 6 июля.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Слава (регби-7)
Регби-7
ВВА-Подмосковье (регби-7)
Таганий Рог (регби-7)
Локомотив (регби-7)
Приморец (регби-7)
Кубок России по регби-7
Застава-7 (регби-7)
Липецк (регби-7)
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Балтийский шторм (регби-7)
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