«ПСЖ» вдевятером забил «Баварии» на 96-й минуте – Дембеле с паса Хакими. Парижане выиграли 2:0 в 1/4 финала КЧМ

«ПСЖ» забил «Баварии» вдевятером и выиграл матч.

Парижане вышли в полуфинал клубного чемпионата мира, победив «Баварию» (2:0).

На 82-й минуте при счете 1:0 красную карточку получил защитник «ПСЖ» Вильян Пачо , спустя 10 минут с поля был удален Люка Эрнандес .

На 6-й добавленной к ко второму тайму минуте, играя вдевятером, «ПСЖ » удвоил преимущество – Усман Дембеле забил с передачи Ашрафа Хакими после контратаки.