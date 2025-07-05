«ПСЖ» вдевятером забил «Баварии» на 96-й минуте – Дембеле с паса Хакими. Парижане выиграли 2:0 в 1/4 финала КЧМ
«ПСЖ» забил «Баварии» вдевятером и выиграл матч.
Парижане вышли в полуфинал клубного чемпионата мира, победив «Баварию» (2:0).
На 82-й минуте при счете 1:0 красную карточку получил защитник «ПСЖ» Вильян Пачо, спустя 10 минут с поля был удален Люка Эрнандес.
На 6-й добавленной к ко второму тайму минуте, играя вдевятером, «ПСЖ» удвоил преимущество – Усман Дембеле забил с передачи Ашрафа Хакими после контратаки.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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