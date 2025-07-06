Месси сделал дубль и ассист в матче с «Монреалем». У форварда 25 (18+7) голевых действий в 25 играх за «Интер Майами» в 2025-м
Лионель Месси сделал дубль и ассист в матче МЛС с «Монреаль Импэкт» (4:1).
На счету 38-летнего форварда «Интер Майами» победный гол в этой игре.
Всего в 25 играх в текущем году за флоридцев во всех турнирах аргентинец забил 18 мячей и отдал 7 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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