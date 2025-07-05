Дембеле отпраздновал гол в ворота «Баварии» в стиле Жоты
Усман Дембеле отпраздновал гол в ворота «Баварии» в стиле Диогу Жоты.
«ПСЖ» одержал победу в 1/4 финала клубного чемпионата мира (2:0).
Дембеле отличился на 6-й добавленной ко второму тайму минуте. После забитого гола вингер «ПСЖ» сел на газон и изобразил игру на геймпаде – так праздновал свои голы Диогу Жота.
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии и его брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиэл» во второй португальской лиге, погибли в ДТП. Сегодня в Гондомаре состоялись похороны.
Изображение: кадр из трансляции Okko
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Опубликовала: Анна Сунцова
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