Хартли возглавил «Локомотив». С «Авангардом» канадец выигрывал Кубок Гагарина в 2021-м

«Локомотив» объявил о назначении Боба Хартли главным тренером.

Напомним, с «Авангардом» канадский специалист выигрывал Кубок Гагарина в 2021 году. Он покинул омский клуб в 2022-м и с тех пор не тренировал на профессиональном уровне.

«Известный канадский наставник Боб Хартли подписал контракт и возглавит «Локомотив» в предстоящем сезоне. В дополнительных представлениях этот специалист не нуждается, но напомним, что в активе Хартли есть победы во всех лигах, где он работал: Кубок Стэнли в НХЛ, титул чемпиона Швейцарии и, наконец, победа в Кубке Гагарина в 2021 году.

Боб Хартли , без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде. Рады приветствовать тренера в Ярославле и желаем достичь вместе с «Локомотивом » больших успехов!» – говорится в заявлении ярославского клуба.