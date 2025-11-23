Лукин получил сотрясение в дерби со «Спартаком». Защитник ЦСКА пройдет курс терапии

Матвей Лукин получил сотрясение в дерби со «Спартаком».

ЦСКА сообщил о травме защитника Матвея Лукина .

В 16-м туре Мир РПЛ армейцы уступили «Спартаку» со счетом 0:1. Лукин провел на поле весь матч.

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что Лукин получил сотрясение мозга. В ближайшие два дня защитник пройдет курс терапии.

Ближайший матч ЦСКА пройдет 26 ноября – красно-синие сыграют с махачкалинским «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

