Лукин получил сотрясение в дерби со «Спартаком». Защитник ЦСКА пройдет курс терапии
Матвей Лукин получил сотрясение в дерби со «Спартаком».
ЦСКА сообщил о травме защитника Матвея Лукина.
В 16-м туре Мир РПЛ армейцы уступили «Спартаку» со счетом 0:1. Лукин провел на поле весь матч.
Пресс-служба ЦСКА сообщила, что Лукин получил сотрясение мозга. В ближайшие два дня защитник пройдет курс терапии.
Ближайший матч ЦСКА пройдет 26 ноября – красно-синие сыграют с махачкалинским «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
У Кругового ушиб передней подвздошной ости и сухожилий после стыка с Максименко. Защитник ЦСКА может сыграть с «Оренбургом»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал ЦСКА
