Газзаев о голе «Спартака»: «Дмитриев блокировал Акинфеева. Для меня это фол, но Карасев и ВАР все изучили и засчитали – значит, по их трактовкам, его не было»

Газзаев о голе «Спартака»: Акинфеева блокировали – это фол.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение о том, что «Спартак» с нарушением правил забил победный гол армейцам в дерби в рамках 16-го тура Мир РПЛ (1:0).

На 43-й минуте полузащитник красно-белых Эсекиэль Барко с углового закрутил мяч в сторону ворот Игоря Акинфеева . Мяч влетел в сетку , по пути задев Игоря Дмитриева . Сразу после гола Акинфеев начал высказывать претензии главному арбитру Сергею Карасеву.

– По мнению Игоря Акинфеева, гол «Спартака» был забит с нарушением правил.

– Я тоже считаю, что Дмитриев блокировал Акинфеева в моменте с голом. Для меня это фол.

Но есть же судья в поле – Карасев, видеоарбитры. Они все изучили и засчитали взятие ворот. Значит, по их трактовкам, фола не было... Хотя, повторюсь, на мой взгляд, вратаря ЦСКА блокировали, – сказал Газзаев.

