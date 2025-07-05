«Фламенго» и Эсекиэль Барко согласовали контракт.

По данным O Dia, в ближайшее время бразильский клуб отправят официальное предложение «Спартаку », которое составит 14 млн евро.

Сам Барко хочет вернуться в Южную Америку.

Барко перешел в «Спартак» прошлым летом из «Ривер Плейта». 26-летний аргентинец подписал контракт на три года.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Эсекиэль провел 27 матчей, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Его подробная статистика – здесь .