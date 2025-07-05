Барко и «Фламенго» согласовали контракт, игрок хочет вернуться в Южную Америку. «Спартаку» предложат 14 млн евро (O Dia)
«Фламенго» и Эсекиэль Барко согласовали контракт.
По данным O Dia, в ближайшее время бразильский клуб отправят официальное предложение «Спартаку», которое составит 14 млн евро.
Сам Барко хочет вернуться в Южную Америку.
Барко перешел в «Спартак» прошлым летом из «Ривер Плейта». 26-летний аргентинец подписал контракт на три года.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Эсекиэль провел 27 матчей, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Его подробная статистика – здесь.
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