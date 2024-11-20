4:0 с Сирией и блистательный год сборной России, несколько недель без Овечкина, допинг у 15-летней фигуристки, Пеп остается в «Сити», в РФС еще надеются попасть на ЧМ и другие новости

1. Ультрамощно заканчивает год сборная России, не оставившая шансов Сирии в Волгограде – 4:0. Впервые за 32 года наша команда выиграла все матчи за год , а вообще серия побед достигла уже 6 матчей с общим счетом 34:0 . Да – это лучшая серия в мировом футболе прямо сейчас. Волгоградские болельщики попросили вернуть в сборную Дзюбу (Карпин не впечатлился ), а Круговой выдал перфоманс в маске коня , чуть не сорвав интервью Александра Дюкова.

2. «Вашингтон» сообщил, что Овечкин может пропустить несколько недель из-за травмы голени. В НХЛ Александра очень ждут – согласно опросу, 98% игроков лиги хотят, чтобы Ови побил рекорд Уэйна Гретцки . Руководство уже готовит специальные мероприятия по этому поводу.

3. 15-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко сдала положительный допинг-тест . Ее тренер отказался что-либо комментировать по этой теме, но отметил, что у спортсменки проблема с шумами в сердце . РУСАДА в последний раз проверяло Понтелеенко в апреле .

4. Он остается: Пеп Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити» по схеме «1+1».

5. Генсек РФС Максим Митрофанов заявил о некой «технической возможности», что сборную России все же допустят к отбору на ЧМ-2026. Александр Дюков настроен менее оптимистично, хотя принять нас могут даже после жеребьевки .

6. Рафаэль Надаль проиграл Ботику ван де Зандшульпу – это его первое за 20 лет поражение в одиночном матче на Кубке Дэвиса и, похоже, последний одиночный матч в карьере .

7. НХЛ. «Миннесота» с дублем Капризова обыграла «Сент-Луис» (4:2). «Питтсбург» проиграл «Тампе» (2:3 ОТ), снова упустив лидерство в 2 шайбы . «Эдмонтон» с 2 передачами Подколзина справился с «Оттавой» (5:2). Все результаты дня – здесь .

8. Квалификация ЧМ-2026 в Южной Америке. Бразилия и Уругвай сыграли вничью (Винисиус опять не забил ), Аргентина обыграла Перу (у Месси – рекордная 58-я передача в составе сборной), Колумбия уступила Эквадору.

9. В Лиге наций завершился групповой этап: Виктор Дьокереш забил четыре Азербайджану и выиграл бомбардирску гонку . Всего у шведа 58 голов в 2024-м – это уже больше, чем было у лучшего бомбардира прошлого года Криштиану Роналду. Украина благодаря победе над Албанией пробилась в стыки за выход в лигу А , Уэльс обошел Турцию и поднялся напрямую. Все результаты – здесь .

10. НБА. «Бостон» с 33+12+7 от Тейтума прервал серию из 15 побед «Кливленда» со старта сезона, «Даллас» разгромил «Новый Орлеан» с разницей «+41» и другие результаты .

11. В КХЛ ЦСКА одержал четвертую победу подряд – над «Ладой» (4:1). 294-й гол Шипачева помог минскому «Динамо» обыграть «Авангард» (5:2). Все результаты – здесь .

12. «Вердер» стал очередным немецким клубом , покинувшим твиттер.

13. Клубы АПЛ в шоке от 7-матчевой дисквалификации Бентанкура за шутку о корейцах.

14. Илья Семиков победил в классической «разделке» на 10 км на Кубке Хакасии. Лидия Горбунова выиграла классическую «разделку» на 5 км.

15. У Месси будет новый тренер: Херардо Мартино уходит из «Интер Майами» .

Цитаты дня

Буффон назвал Неймара самым сложным соперником: «Он должен был выиграть пять «Золотых мячей» за то, каким был игроком и человеком»

Денис Цыпленков: «Секс переоценен. Я больше хочу путешествовать с человеком, который будет меня понимать»

Глава РУСАДА: «Хотим привлечь Валиеву к процессу формирования в обществе устойчивой позиции – негативного отношения к допингу»

Отец Переса: «Я не Стролл, не могу купить команду «Ф-1». Чеко – самый известный человек в мире, он запустил революцию»

Винисиус о расизме: «Я много страдал в Испании – сейчас в меньшей степени благодаря всем, кто борется. За 3 месяца посадили 3-4 человек, совершивших преступление – мы на верном пути»

Черчесов о Казахстане в Лиге наций: «0 очков – это эмоции, а цифры – объективный факт. С Норвегией было 200 передач и один удар, со Словенией – уже 7 ударов и 500 передач. Значит, движение есть?»