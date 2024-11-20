4:0 с Сирией и блистательный год сборной России, несколько недель без Овечкина, допинг у 15-летней фигуристки, Пеп остается в «Сити», в РФС еще надеются попасть на ЧМ и другие новости
1. Ультрамощно заканчивает год сборная России, не оставившая шансов Сирии в Волгограде – 4:0. Впервые за 32 года наша команда выиграла все матчи за год, а вообще серия побед достигла уже 6 матчей с общим счетом 34:0. Да – это лучшая серия в мировом футболе прямо сейчас. Волгоградские болельщики попросили вернуть в сборную Дзюбу (Карпин не впечатлился), а Круговой выдал перфоманс в маске коня, чуть не сорвав интервью Александра Дюкова.
2. «Вашингтон» сообщил, что Овечкин может пропустить несколько недель из-за травмы голени. В НХЛ Александра очень ждут – согласно опросу, 98% игроков лиги хотят, чтобы Ови побил рекорд Уэйна Гретцки. Руководство уже готовит специальные мероприятия по этому поводу.
3. 15-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко сдала положительный допинг-тест. Ее тренер отказался что-либо комментировать по этой теме, но отметил, что у спортсменки проблема с шумами в сердце. РУСАДА в последний раз проверяло Понтелеенко в апреле.
4. Он остается: Пеп Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити» по схеме «1+1».
5. Генсек РФС Максим Митрофанов заявил о некой «технической возможности», что сборную России все же допустят к отбору на ЧМ-2026. Александр Дюков настроен менее оптимистично, хотя принять нас могут даже после жеребьевки.
6. Рафаэль Надаль проиграл Ботику ван де Зандшульпу – это его первое за 20 лет поражение в одиночном матче на Кубке Дэвиса и, похоже, последний одиночный матч в карьере.
7. НХЛ. «Миннесота» с дублем Капризова обыграла «Сент-Луис» (4:2). «Питтсбург» проиграл «Тампе» (2:3 ОТ), снова упустив лидерство в 2 шайбы. «Эдмонтон» с 2 передачами Подколзина справился с «Оттавой» (5:2). Все результаты дня – здесь.
8. Квалификация ЧМ-2026 в Южной Америке. Бразилия и Уругвай сыграли вничью (Винисиус опять не забил), Аргентина обыграла Перу (у Месси – рекордная 58-я передача в составе сборной), Колумбия уступила Эквадору.
9. В Лиге наций завершился групповой этап: Виктор Дьокереш забил четыре Азербайджану и выиграл бомбардирску гонку. Всего у шведа 58 голов в 2024-м – это уже больше, чем было у лучшего бомбардира прошлого года Криштиану Роналду. Украина благодаря победе над Албанией пробилась в стыки за выход в лигу А, Уэльс обошел Турцию и поднялся напрямую. Все результаты – здесь.
10. НБА. «Бостон» с 33+12+7 от Тейтума прервал серию из 15 побед «Кливленда» со старта сезона, «Даллас» разгромил «Новый Орлеан» с разницей «+41» и другие результаты.
11. В КХЛ ЦСКА одержал четвертую победу подряд – над «Ладой» (4:1). 294-й гол Шипачева помог минскому «Динамо» обыграть «Авангард» (5:2). Все результаты – здесь.
12. «Вердер» стал очередным немецким клубом, покинувшим твиттер.
13. Клубы АПЛ в шоке от 7-матчевой дисквалификации Бентанкура за шутку о корейцах.
14. Илья Семиков победил в классической «разделке» на 10 км на Кубке Хакасии. Лидия Горбунова выиграла классическую «разделку» на 5 км.
15. У Месси будет новый тренер: Херардо Мартино уходит из «Интер Майами».
Цитаты дня
Буффон назвал Неймара самым сложным соперником: «Он должен был выиграть пять «Золотых мячей» за то, каким был игроком и человеком»
Денис Цыпленков: «Секс переоценен. Я больше хочу путешествовать с человеком, который будет меня понимать»
Глава РУСАДА: «Хотим привлечь Валиеву к процессу формирования в обществе устойчивой позиции – негативного отношения к допингу»
Отец Переса: «Я не Стролл, не могу купить команду «Ф-1». Чеко – самый известный человек в мире, он запустил революцию»
Винисиус о расизме: «Я много страдал в Испании – сейчас в меньшей степени благодаря всем, кто борется. За 3 месяца посадили 3-4 человек, совершивших преступление – мы на верном пути»
Черчесов о Казахстане в Лиге наций: «0 очков – это эмоции, а цифры – объективный факт. С Норвегией было 200 передач и один удар, со Словенией – уже 7 ударов и 500 передач. Значит, движение есть?»
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