«Питтсбург» проиграл «Тампе», упустив лидерство в 2+ шайбы в 5-й раз в сезоне. У команды Салливана 4 поражения в 5 последних матчах

«Питтсбург» вел с разницей в две шайбы, но проиграл «Тампе».

Команда тренера Майка Салливана уступила «Тампе » (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

По ходу встречи «Пингвинс» вели 2:0, но пропустили две шайбы в третьем периоде и проиграли в овертайме.

В пятый раз в этом сезоне «Питтсбург » проиграл, когда вел с разницей в две и больше шайб. В общей сложности это 8-е поражение в сезоне для команды в матче, в котором она вела в счете.

«Пингвинс» проиграли четыре из пяти последних матчей. Команда имеет в активе 18 баллов в 21 матче и идет 11-й в таблице Восточной конференции.