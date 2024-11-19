ЦСКА выиграл 4-й матч подряд в КХЛ

ЦСКА выиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева обыграла «Ладу» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в таблице Запада, набрав 35 очков после 26 игр.

В следующей игре, 21 ноября, команда встретится с «Трактором».