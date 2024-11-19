ЦСКА выиграл 4-й матч подряд в КХЛ
ЦСКА выиграл четвертый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Ильи Воробьева обыграла «Ладу» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На данный момент ЦСКА занимает пятое место в таблице Запада, набрав 35 очков после 26 игр.
В следующей игре, 21 ноября, команда встретится с «Трактором».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости