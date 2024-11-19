Глава РУСАДА: «Хотим привлечь Валиеву к процессу формирования в обществе устойчивой позиции – негативного отношения к допингу»
Об этом заявила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.
Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения закончится в декабре 2025 года.
– Камила – это пример спортсменки, которая на данный момент демонстрирует свое уважение к антидопинговым правилам и максимально перестраховывается в каждом своем действии.
Она стойко приняла ситуацию, которая с ней произошла, и очень внимательно относится к тому, что сейчас делает. Постоянно задает нам вопросы, и мы максимально быстро и аккуратно на них отвечаем по поводу ее участия в том или ином мероприятии.
– Мы это знаем и надеемся, что это свидетельствует о ее намерении вернуться в спорт, о чем она недавно заявила. – Мы, в свою очередь, очень хотим в дальнейшем привлечь Камилу к процессу формирования в обществе устойчивой позиции – негативного отношения к допингу, в частности, среди юных спортсменов. С радостью примем ее инициативу.
Мы в последнее время стараемся говорить с молодежью на одном языке – например, разрабатываем викторины, выкладываем ролики в соцсетях, используем VR-очки, то есть делаем так, чтобы им не было скучно обо всем этом слушать. Но понимаем, что к нам могут относиться с настороженностью.
А ее, как кумира миллионов, услышат. И это было бы здорово. Надеюсь, мы поработаем вместе в этом направлении, – сказала Логинова.
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