Глава РУСАДА: «Хотим привлечь Валиеву к процессу формирования в обществе устойчивой позиции – негативного отношения к допингу»

В РУСАДА хотят привлечь Камилу Валиеву к антидопинговой работе.

Об этом заявила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА ) Вероника Логинова.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения закончится в декабре 2025 года.

– Камила – это пример спортсменки, которая на данный момент демонстрирует свое уважение к антидопинговым правилам и максимально перестраховывается в каждом своем действии.

Она стойко приняла ситуацию, которая с ней произошла, и очень внимательно относится к тому, что сейчас делает. Постоянно задает нам вопросы, и мы максимально быстро и аккуратно на них отвечаем по поводу ее участия в том или ином мероприятии.

– Мы это знаем и надеемся, что это свидетельствует о ее намерении вернуться в спорт, о чем она недавно заявила. – Мы, в свою очередь, очень хотим в дальнейшем привлечь Камилу к процессу формирования в обществе устойчивой позиции – негативного отношения к допингу, в частности, среди юных спортсменов. С радостью примем ее инициативу.

Мы в последнее время стараемся говорить с молодежью на одном языке – например, разрабатываем викторины, выкладываем ролики в соцсетях, используем VR-очки, то есть делаем так, чтобы им не было скучно обо всем этом слушать. Но понимаем, что к нам могут относиться с настороженностью.

А ее, как кумира миллионов, услышат. И это было бы здорово. Надеюсь, мы поработаем вместе в этом направлении, – сказала Логинова.