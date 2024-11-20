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Украина сыграет в стыках за выход в лигу А, Уэльс поднялся напрямую. Определились места в группах Лиги наций

Стала известна итоговая расстановка команд в группах Лиги наций.

По итогам выступлений в лиге А в четвертьфинале турнира сыграют Португалия, Хорватия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Испания и Дания.

Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия выступят в стыках за право остаться в текущем дивизионе, а Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, а также Швейцария вылетают напрямую.

В лиге В первые места и прямое повышение в классе у Чехии, Англии, Норвегии и Уэльса, в стыки за право подняться в лигу А вышли Украина, Греция, Австрия и Турция, поборются за возможность остаться в текущей лиге Грузия, Ирландия, Словения и Исландия, а автоматически покидают дивизион Албания, Финляндия, Казахстан и Черногория.

Победителями групп в лиге С стали Швеция, Северная Ирландия и Северная Македония. В плей-офф за право выступать в лиге В сыграют Словакия, Болгария и Армения. Гарантированно остались в своем дивизионе Эстония, Кипр, Беларусь и Фарерские острова. Азербайджан и Литва, как команды с худшими показателями среди занявших четвертые места, вылетели, а Латвия и Люксембург сыграют в стыках за возможность сохранить прописку.

На данный момент остается под вопросом ситуация с Румынией и Косово, матч которых в Бухаресте завершился уходом гостей с поля до финального свистка. Румыния лидирует в группе 2 с 15 очками, Косово отстает на три балла.

Наконец, в лиге D Сан-Марино и Молдова поднимаются выше напрямую, Гибралтар и Мальта идут в стыки, а Лихтенштейн и Андорра остаются на месте.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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