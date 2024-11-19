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НБА. «Бостон» попытается прервать победную серию «Кливленда», «Сан-Антонио» сразится с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

Действующий чемпион «Бостон» на своей площадке попытается прервать победную серию «Кливленда» (15-0), «Сан-Антонио» дома сразится с лидером Западной конференции «Оклахомой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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