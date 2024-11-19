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  • Клубы АПЛ «шокировала» 7-матчевая дисквалификация Бентанкура за шутку о корейцах. В лиге считают, что случай хавбека «Тоттенхэма» сделали показательным, а извинения использовали против него
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Клубы АПЛ «шокировала» 7-матчевая дисквалификация Бентанкура за шутку о корейцах. В лиге считают, что случай хавбека «Тоттенхэма» сделали показательным, а извинения использовали против него

Клубы АПЛ удивлены длительностью дисквалификации Родриго Бентанкура.

В июне в сети распространился ролик с участием уругвайского полузащитника «Тоттенхэма», в котором телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде. «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго. Впоследствии Бентанкур извинился перед Соном в соцсетях.

Футбольная ассоциация Англии (FA) признала шутку Бентанкура расистской – Родриго дисквалифицировали на 7 матчей и оштрафовали на 100 тысяч фунтов. При этом отстранение уругвайца не распространяется на матчи еврокубков.

По информации The Telegraph, некоторые клубы АПЛ были «шокированы» суровостью наказания Бентанкура, считая, что такая длительная дисквалификация не соотносится с санкциями в отношении ряда других игроков за аналогичные правонарушения.

Упоминаются, в частности, заявления Родри «Гибралтар – испанский» после победы Испании на Евро-2024 и трансляция в соцсетях Энцо Фернандеса, где игроки сборной Аргентины после победы в Кубке Америки спели оскорбительную кричалку о сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Оба футболиста избежали расследования со стороны FA. Кроме того, в 2019 году Бернарду Силва был отстранен лишь на один матч за твит с упоминанием партнера по «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, а Эдинсон Кавани в 2021-м получил 3 матча дисквалификации за слово negrito, употребленное в соцсетях.

Кроме того, среди представителей других клубов существует мнение, что инцидент с Бентанкуром сделали «показательным», а его извинения перед Сон Хын Мином были использованы против него, поскольку английский язык не является родным для уругвайца. В письменном обосновании своего решения FA отмечает, что в первом заявлении полузащитника с извинениями, составленном без консультаций с кем-либо, он назвал свое поведение «очень плохой шуткой», при этом осознавая, что его слова являются оскорбительными.

Отмечается, что на наказание Бентанкура мог повлиять тот факт, что расследованный инцидент произошел «в свободное от работы время», поскольку интервью с шуткой уругвайца было опубликовано в межсезонье –  это дало FA основание возбудить против него дело как против «действующего лица английского футбола».

Также сообщается, что «Тоттенхэм» вправе обжаловать дисквалификацию Бентанкура.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
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