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РУСАДА в последний раз проверяло на допинг Надежду Понтелеенко в апреле

РУСАДА в последний раз проверяло на допинг фигуристку Понтелеенко в апреле.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопинговго агентства. 

Ранее сообщалось, что 15-летняя Надежда Понтелеенко сдала положительный допинг-тест. 

В апреле в Казани проходило первенство России среди старшего возраста, на котором Понтелеенко заняла третье место. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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женское катание
ТАСС
Надежда Понтелеенко
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