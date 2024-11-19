РУСАДА в последний раз проверяло на допинг Надежду Понтелеенко в апреле

РУСАДА в последний раз проверяло на допинг фигуристку Понтелеенко в апреле.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопинговго агентства. Ранее сообщалось , что 15-летняя Надежда Понтелеенко сдала положительный допинг-тест. В апреле в Казани проходило первенство России среди старшего возраста, на котором Понтелеенко заняла третье место.