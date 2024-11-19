РУСАДА в последний раз проверяло на допинг Надежду Понтелеенко в апреле
РУСАДА в последний раз проверяло на допинг фигуристку Понтелеенко в апреле.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопинговго агентства.
Ранее сообщалось, что 15-летняя Надежда Понтелеенко сдала положительный допинг-тест.
В апреле в Казани проходило первенство России среди старшего возраста, на котором Понтелеенко заняла третье место.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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