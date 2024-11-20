У Дьокереша второй покер в ноябре – Азербайджану. Форвард Швеции и «Спортинга» забил 14 голов в 6 последних играх
Виктор Дьокереш сделал покер в матче сборной Швеции.
Форвард отметился на 26-й, 37-й, 58-й и 70-й минутах матча против Азербайджана в Лиге наций.
В ноябре 26-летний футболист уже забивал четыре мяча за одну игру. Это произошло в игре «Спортинга» против «Эштрелы».
В 6 последних играх у Дьокереша 14 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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