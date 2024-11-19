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«Вердер» покинул твиттер: «Маск использует сеть в качестве политического оружия, высказывает трансфобные и антисемитские взгляды и распространяет теории заговора»

«Вердер» прекратит вести аккаунт в твиттере.

Немецкий клуб объявил об уходе из социальной сети X. Ранее такое же решение принял «Санкт-Паули». 

«Руководство «Вердера» приняло решение о том, что зелено-белые покинут социальную сеть X (бывший Twitter). Клаус Филбри, председатель правления, объявил об этом в понедельник во время общего собрания.

С тех пор как Илон Маск возглавил платформу, количество разжигающих ненависть высказываний, ненависти к меньшинствам, правоэкстремистских постов и теорий заговора возросло невероятными темпами под прикрытием свободы слова.

Радикализация платформы стимулируется самим Илоном Маском и его публикациями; помимо прочего, он высказывал трансфобные, антисемитские взгляды и распространял теории заговора.

На платформе больше почти ничего не наказывается. Алгоритмы и управление платформой X совершенно непрозрачны. Кроме того, Илон Маск использует сеть в качестве политического оружия, что недавно было замечено в ходе избирательной кампании в США.

«Вердер» однозначно выступает против ненависти и ее разжигания, против дискриминации и социального отторжения. Зелено-белые выступают за разнообразие, свободу и демократию, за сплоченность и солидарность в обществе. 

Таким образом, зелено-белые покидают X и надеются, что многие из более чем 600 000 подписчиков подпишутся на клуб в Bluesky в будущем», – говорится в заявлении «Вердера». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вердера»
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