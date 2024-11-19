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Карпин о баннере с просьбой вернуть Дзюбу в сборную: «Думаете, я на трибуны смотрю?»

Валерий Карпин прокомментировал баннер с призывом взять Артема Дзюбу в сборную.

Обращение было вывешено болельщиками в 1-м тайме игры России с Сирией (4:0) в Волгограде.

– Болельщики вывесили баннер с просьбой вернуть в сборную Дзюбу. Что скажете?

– Я не слышал болельщиков. И баннер не видел тем более. Думаете, я на трибуны смотрю? – заявил главный тренер сборной России.

Генич о матче России с Брунеем: «Пригласить Дзюбу сделать символический удар перед стартом было бы высшим троллингом»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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