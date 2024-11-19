Денис Цыпленков: «Секс переоценен. Я больше хочу путешествовать с человеком, который будет меня понимать»

Армрестлер Денис Цыпленков считает, что секс переоценен.

– Прямой, практический вопрос. Что вы сейчас делаете, когда хочется секса?

– Честно? Мне его уже вообще не хочется.

Бывают моменты, когда я все-таки с кем-то встречаюсь. И опять же все приходит к этому.

У меня много друзей, которые, давно рассказывают, что в молодости было много секса, но они перенастроились на что-то другое – путешествия, еда. Поменялись приоритеты.

В молодости гонялись за юбками, а сейчас этого вообще нет. Вот мы ездили 2 недели на машинах по Северу. Знаешь, как классно, когда не думаешь о телках? Все получается! Сами себе кофе варим, готовим.

Мне смешно, когда кто-то из приятелей начинает хвалиться: «Ох, я с такой уехал»... Блин, ты мог поехать с нами, путешествовать, столько красоты увидеть, а ты просто 2 недели делаешь одно и то же – совокупляешься. Вот это интересно? Подергаться?!

– Секс переоценен?

– Да. Сейчас я по-другому думаю про отношения.

То есть я хочу не секса больше, а, например, путешествовать с человеком, который будет меня понимать, который возьмет удочку и половит со мной рыбу. Бабушки и дедушки, которым по 50-60, они же в большинстве от этой темы отходят. И живут духовной жизнью. То есть семью удерживают-то другие интересы, – рассказал многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу.

Цыпленков об идеальных отношениях: «Не хочу жить в одной квартире, не хочу утром никого видеть. Пересекаться будем, когда нам надо»

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