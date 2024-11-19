15-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко сдала положительный допинг-тест (журналисты Жуков и Кузнецов)
15-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко нарушила антидопинговые правила .
Об этом в телеграм-каналах сообщили журналисты Влад Жуков и Дмитрий Кузнецов.
В допинг-пробе спортсменки было найдено запрещенное вещество.
Летом Понтелеенко сообщила, что испытывает проблемы с сердцем.
Она пропускает текущий сезон из-за отсутствия допуска к соревнованиям.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм-канал Влада Жукова
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