15-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко сдала положительный допинг-тест (журналисты Жуков и Кузнецов)

15-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко нарушила антидопинговые правила .

Об этом в телеграм-каналах сообщили журналисты Влад Жуков и Дмитрий Кузнецов.

В допинг-пробе спортсменки было найдено запрещенное вещество.

Летом Понтелеенко сообщила, что испытывает проблемы с сердцем.

Она пропускает текущий сезон из-за отсутствия допуска к соревнованиям.