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Отец Переса: «Я не Стролл, не могу купить команду «Ф-1». Чеко – самый известный человек в мире, он запустил революцию»

Перес, в отличие от Стролла, не покупает место в «Ф-1», убежден отец Серхио.

Мексиканский политик Антонио Перес Гарибай, отец пилота «Ред Булл» Серхио Переса, напомнил о том, что бизнесмен Лоренс Стролл приобрел команду «Астон Мартин» ради своего сына Ланса Стролла.

«Я не господин Стролл. У меня нет денег, чтобы купить команду «Формулы-1», у нас нет капитала, чтобы находиться тут. Чеко здесь ради себя, он пришел ради себя, находится тут ради себя, занимает эту позицию ради себя. Что касается всех остальных, мы знаем, что нужны спонсоры.

Прямо сейчас Чеко Перес – самый известный человек в этой стране, в мире и в Латинской Америке. Он запустил революцию.

Каждый должен заслужить свое место. Я не высказываюсь против кого-то, однако он уже тут [в «Ф-1»].

Чеко Перес будет тут в ближайшие два года, и пока мы не видели лучшего Чеко Переса. Могу лишь сказать, что он вице-чемпион – такого никогда не было в нашей стране, а также двукратный чемпион мира в зачете конструкторов – такого никогда не было в Мексике», – заявил политик в эфире ESPN.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoРед Булл
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoЛанс Стролл
Лоренс Стролл
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