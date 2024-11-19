Болельщики вывесили баннер с призывом вернуть Дзюбу в сборную России на матче с Сирией. Сотрудники стадиона убрали его

Болельщики потребовали вернуть Артема Дзюбу в сборную.

Сборная России принимает команду Сирии в товарищеском матче (2:0, второй тайм).

Во время первой половины игры болельщики вывесили баннер с призывом вернуть Артема Дзюбу в национальную команду. Сотрудники стадиона в Волгограде убрали баннер с трибун.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Сирия.