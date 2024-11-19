Сирию вынесли защитники и Алексей Миранчук.

Сборная России больше получаса не забивала Сирии, но все-таки смогла и продлила победную серию разгромом – 4:0.

Разгром Сирии – благодаря защитникам и Миранчуку. У Осипенко дубль

Конечно, на сирийцев тоже наседали, но и близко не было той же легкости в реализации, как против Брунея. Логично, Сирия правда намного выше уровнем – было вполне похоже на квалификацию к большому турниру. (А на трибунах требовали вернуть в сборную Артема Дзюбу – правда, недолго).

Пробили благодаря ауту Ильи Самошникова . Эта суперсила «Локомотива» (мы изучали ее отдельно ) теперь принесла пользу и в сборной. Самошников и до того был чуть ли не самым активным в атаке, а тут создал момент вбросом из-за боковой: внутри штрафной Даниил Фомин сориентировался первым, Максим Осипенко забил после его ассиста.

Не с пенальти и не головой. У Максима второй гол за сборную, в марте он уже забивал сербам (второй мяч из 4:0), перед связкой Бруней-Сирия он отлично разогнался в РПЛ: сделал 1+1 против «Химок» за «Ростов», теперь продлил результативную серию.

Сирия добегала до штрафной Александра Максименко, но оборона с Осипенко и Александром Солдатенковым все гасила. Например, за первый тайм – ни одного удара, никакой попытки, даже мимо. Во втором тайме разок понадобилось спасать, при добивании сирийцы попали в штангу, так сухая серия сборной выжила.

Самошников окончательно стал героем победы в начале второго тайма: похоже, Илья собирался навешивать на Константина Тюкавина или дальше на Сергея Пиняева, но мяч полетел по такой дуге, что сирийский вратарь не поверил и не отреагировал на то, как ему влетало за спину.

Илья впервые забил за сборную. Он вообще не играл за Россию больше трех лет – с квалификации на ЧМ-2022. Сейчас четвертая игра вообще, и вот он впервые забил.

Алексей Миранчук тоже не зря сутки летел из Атланты в Россию: у него ассист на Самошникова и собственный гол головой, сделал 3:0. Вышел капитаном и помог устроить разгром, у него восьмой гол за сборную России. Лидер.

Как и Максим Осипенко – он довел до 4:0, любимого счета сборной в году, с пенальти.

Серия сборной России: шесть сухих побед. В 2024-м – пять из пяти

За этот год 26:0 в пяти матчах. А вся победная серия из шести матчей – 34:0 с учетом Кубы, покупавшей обувь в «Спортмастере», год назад . Величие, правда? Никаких сомнений.

● В марте Россия вынесла Сербию 4:0 – повлияло спорное удаление Милана Гайича. Самая статусная победа сборной после отстранения от международных турниров.

● Летом был разгром Беларуси – тоже 4:0 . Федор Чалов делал дубль за шесть минут, Константин Тюкавин впервые забивал за сборную.

● Вьетнам в сентябре получил 0:3 . Тамерлан Мусаев идеально дебютировал за сборную – забил третий мяч.

● В эту паузу случился крупнейший разгром в истории сборной России – 11:0 с Брунеем . Переписали рекорд из 2019-го, когда страдал Сан-Марино (0:9).

🔝 В мировом футболе прямо сейчас тоже нет сборной с более успешной серией . Ближе всех Северная Македония, у нее 9:0 в пяти матчах, у Сенегала – 7:0 в четырех. Очевидно, намного скромнее.

🔝 Это рекордная серия сухих побед в истории сборной России/СССР/Российской Империи , на полном серьезе рассказывает Opta. Какие времена, такие и сравнения.

🔝 Все матчи за год Россия выиграла впервые с 1992-го , но тогда было всего три игры – и тоже все сухие победы. С Мексикой (2:0), Исландией (1:0) и Люксембургом (2:0).

Три матча в 2024-м отменили. В марте не сыграли с Парагваем в Москве из-за теракта в «Крокусе». В сентябре наполовину зря съездили в Юго-Востоную Азию: матч с Таиландом после вьетнамского отменили из-за тайфуна. На октябрьскую паузу соперников не нашли: Пакистан не смог привезти сборную, поэтому россияне провели открытую тренировку для детей из приграничных регионов.

Планы на 2025-й пока размытые. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов опроверг инсайды о договоренностях с Нигерией, Эквадором, Венесуэлой и Боливией – хотя такие соперники выглядели бы достойно.

Возможно, пока просто рано объявлять о договоренностях. Слишком многое, что связано сейчас со сборной России, слишком шатко.

Россия больше года без поражений и пропущенных. После бана уже 45 голов!

Фото: РИА Новости /Александр Вильф