  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов о Казахстане в Лиге наций: «0 очков – это эмоции, а цифры – объективный факт. С Норвегией было 200 передач и один удар, со Словенией – уже 7 ударов и 500 передач. Значит, движение есть?»
28

Черчесов о Казахстане в Лиге наций: «0 очков – это эмоции, а цифры – объективный факт. С Норвегией было 200 передач и один удар, со Словенией – уже 7 ударов и 500 передач. Значит, движение есть?»

Станислав Черчесов оценил прогресс сборной Казахстана под своим руководством.

– После каждого матча сборной Казахстана вы время говорили о прогрессе. Что вызывало недоумение у некоторых журналистов и болельщиков. Ведь сборная проигрывала и Австрии, и Словении, и Норвегии, при этом крупно. Можете объяснить, в чем вы видели этот прогресс?

– Представьте себе, что с Норвегией, когда была ничья 0:0, мы подали один угловой, а затем на выезде – пять-шесть, начали чаще бить по воротам и почти в два раза больше владеть мячом. Когда получается нормально выйти из обороны, когда через игру с мячом на второго-третьего возникают моменты – видишь, что команда чуть-чуть преображается.

После первых наметок в Австрии мы подтвердили линию домашней игрой со Словенией. При подготовке к домашней игре с австрийцами показал игрокам выжимки и данные по матчу с Норвегией и со Словенией. В одном случае результат был успешным, в другом нет. Но 0 очков – это эмоции, а цифры – уже объективный факт.

С Норвегией мы сделали примерно 200 передач, соперник – 600. Ударили по воротам один раз, а те – 19. По воротам Словении ударили уже 7 раз, передач сделали около 500, больше, чем соперник. Значит, есть какое-то движение? – сказал главный тренер сборной Казахстана.

Сборная Казахстана проиграла 5 из 6 матчей на групповом этапе Лиги наций и один раз сыграла вничью. Команда не забила ни одного гола, пропустив при этом 15 мячей.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт день за днем»
logoСтанислав Черчесов
logoSports – Казахстан
logoсборная Казахстана по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoСборная Словении по футболу
logoсборная Норвегии по футболу
logoСборная Австрии по футболу
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Попов о Черчесове: «В Казахстане им недовольны, а в России все ржут, любого спроси. Все называют его великим тренером, но от него никогда не исходит позитива»
53сегодня, 09:01
Адиев о словах Черчесова про «бесхозную» сборную Казахстана: «Они меня немного задевают. Получается, работа мной и федерацией не проводилась до него?»
27вчера, 16:36
Черчесов о Казахстане: «Сборная была бесхозна до меня. Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса: мы не играли на синтетике в Астане, где у нас преимущество, у нас не было допдней на подготовку»
9017 ноября, 20:09
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Винисиус о расизме: «Я много страдал в Испании – сейчас в меньшей степени благодаря всем, кто борется. За 3 месяца посадили 3-4 человек, совершивших преступление – мы на верном пути»
3541 минуту назад
Ди Мария о класико в 2011-м и Месси: «Я боялся, что «гнома» травмируют, иначе его не остановить. Единственный способ обыграть ту «Барсу» – бить их, выводить из игры, бегать больше»
3255 минут назад
Де Йонг избежал травмы в сборной Нидерландов. Отъезд хавбека «Барсы» из сборной – мера предосторожности (As)
5сегодня, 13:44
Президент Серии А о Суперкубке Италии в Саудовской Аравии: «На Ближнем Востоке болеют футболом, более 50% населения младше 25 лет. НБА и НФЛ давно проводят игры за рубежом, результаты впечатляют»
5сегодня, 13:33
«Астон Вилла» просит клубы АПЛ отложить голосование о поправках в правила сделок со спонсорами, считая выводы суда неопределенными. В руководстве клуба сочувствуют интересам «Сити» (The Telegraph)
1сегодня, 13:20
Тюкавин получил приз «Джентльмен года»-2024
19сегодня, 13:11
Клубы АПЛ «шокировала» 7-матчевая дисквалификация Бентанкура за шутку о корейцах. В лиге считают, что случай хавбека «Тоттенхэма» сделали показательным, а извинения использовали против него
39сегодня, 12:57
Неймар купил пентхаус в Дубае за 54 млн долларов с частным лифтом для автомобилей и бассейном с панорамным видом на центр города
25сегодня, 12:56
Товарищеский матч. Россия сыграет с Сирией. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
35сегодня, 12:30
«Ямаль – самый решающий игрок в мире, нехорошо называть 17-летнего парня лучшим. Приятно, что Ламин стал мировым явлением в год, когда Мбаппе перешел в «Реал». Советник Лапорты о вингере
31сегодня, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Зинченко: «Артета велел травмированным садиться в автобус и заходить в раздевалку с сумками, чтобы сбить с толку соперников. Микель любит играть в игры!»
5 минут назад
Вальверде о 0:4 от «Барсы»: «Было очень больно. «Реал» был хуже, но это не значит, что все было плохо, просто соперник сделал все правильно»
110 минут назад
Буффон о ставках: «Для кого-то это порок, для меня – выплеск адреналина. Я не делал ничего противозаконного, никогда не ставил на «Юве», сборную и футбол. Только баскетбол и теннис»
25 минут назад
Евсеев о нападении на него и Шмарко: «Сами этих придурков скрутили, потом полиция приехала. Команда в отпуске, на тренировках это не отразится»
127 минут назад
«Батраков талантливее Измайлова. Это первый случай, когда парень настолько по-взрослому, результативно и красиво вошел в наш чемпионат». Кузьмичев о хавбеке «Локомотива»
1043 минуты назад
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «В непростые времена надо искать альтернативные источники доходов. Минздрав поменяет свою точку зрения, надеюсь»
856 минут назад
Миранчук о жизни в США: «Закупаемся в большом магазине, где все есть, готовим дома нашу еду. Обустроился, чувствую себя комфортно, семья тоже»
8сегодня, 13:31
Федерико Вальверде: «Родители работали курьерами, в хозяйственном магазине, чтобы купить мне бутсы. Они оплачивали такси, чтобы я мог добраться на тренировку, не промокнув»
5сегодня, 12:35
«Пулишич забивает, исполняет танец Трампа – США по-крупному выигрывает чемпионат мира». Лалас о праздновании вингера «Милана»
7сегодня, 12:17
«Ювентус» не планирует продавать Фаджоли в январе, «ПСЖ» также не работает над сделкой (Фабрицио Романо)
2сегодня, 11:35