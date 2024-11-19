Овечкин выбыл на несколько недель из-за травмы ноги
Александр Овечкин пропустит несколько недель из-за травмы ноги.
Капитан «Вашингтона» ушел со льда в третьем периоде матча с «Ютой» (6:2). 39-летний россиянин, сделавший дубль в этой игре, получил травму голени после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном.
Овечкин вернется в строй с недели на неделю. В среду он пройдет обследование у врачей команды в Вашингтоне.
В нынешнем сезоне нападающий набрал 25 (15+10) очков в 18 играх.
Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба «Вашингтона»
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