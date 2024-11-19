Овечкин выбыл на несколько недель из-за травмы ноги

Александр Овечкин пропустит несколько недель из-за травмы ноги.

Капитан «Вашингтона » ушел со льда в третьем периоде матча с «Ютой» (6:2). 39-летний россиянин, сделавший дубль в этой игре, получил травму голени после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном .

Овечкин вернется в строй с недели на неделю. В среду он пройдет обследование у врачей команды в Вашингтоне.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 25 (15+10) очков в 18 играх.

Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).