Россия выиграла 6 матчей подряд с общим счетом 34:0. Поражений нет 9 игр
Сборная России продлила победную серию до 6 матчей.
Сегодня команда Валерия Карпина разгромила Сирию в товарищеской игре – 4:0.
Россия одержала шесть побед подряд с общим счетом 34:0. Ранее она обыграла команды Брунея (11:0), Вьетнама (3:0), Беларуси (4:0), Сербии (4:0), Кубы (8:0).
Поражений нет уже 9 матчей – с 11 сентября 2023 года, когда молодежный состав уступил Египту U23.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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