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Митрофанов о допуске России к отбору на ЧМ-2026: «Неверно говорить, что мы не примем участия. Техническая возможность существует, продолжаем переговоры»

Максим Митрофанов заявил, что у России еще есть шанс попасть на ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что сборная России не будет допущена к жеребьевке отбора ЧМ-2026.  – Говорить о том, что мы не примем участие в отборе, неверно. Переговоры на эту тему еще продолжаются. При проведении любой жеребьевки, учитывая, что количество команд в группах неравное, всегда есть возможность доукомплектовать одну из групп. Техническая возможность для этого существует, поэтому мы продолжаем переговоры на этот счет.

Мы изначально реалистично оценивали шансы, но всегда говорили, что будем вести переговоры до последнего момента – до непосредственного начала отборочного цикла. Вот когда игры начнутся, уже будет стабильное соревнование, и заявить туда кого‑то дополнительно уже будет невозможно.

Что касается жеребьевки, безусловно, это важный момент. Но это не означает, что работу по нашему допуску мы с коллегами из УЕФА прекратим.

У вас есть четкий ответ на эту тему от УЕФА?

– Ответ очень простой и формальный, они все время его используют. УЕФА пишет, что в соответствии с решением исполкома Россия отстранена от участия в международных соревнованиях до особого распоряжения.

Напомню, что я являюсь членом комитета УЕФА по соревнованиям сборных команд. Все документы, которые рассматривает комитет, в части официальных соревнований содержат отметку: количество стран‑участниц национальных ассоциаций УЕФА – 55, количество стран‑участниц соревнований – 54. С примечанием о решении исполкома, – сказал генеральный секретарь РФС.

Жеребьевка пройдет 13 декабря в Цюрихе (Швейцария). Отборочный турнир в Европе состоится с марта 2025 года по март 2026‑го.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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