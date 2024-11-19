Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Испания сыграет с Нидерландами
В Малаге начался плей-офф финального турнира Кубка Дэвиса.
Кубок Дэвиса
Малага, Испания
19 – 24 ноября 2024
Крытые корты, хард
1/4 финала
Нидерланды – Испания
Германия – Канада
США – Австралия
Италия – Аргентина
Опубликовано: Алёна Майорова
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