Шипачев забил 294-й гол в КХЛ и вышел на 2-е место среди лучших снайперов. У Мозякина 419 шайб

Вадим Шипачев забил 294-й гол и занял 2-е место среди лучших снайперов КХЛ.

Минское «Динамо » на выезде играет с «Авангардом » (2:3 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард минской команды Вадим Шипачев отметился голом и результативной передачей в этой игре.

Это 294-й гол Шипачева в КХЛ, нападающий вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги.

Лидирует по этому показателю Сергей Мозякин , на счету которого 419 голов. Третье место занимает Найджел Доус с 293 голами за карьеру в КХЛ, у Даниса Зарипова 292 шайбы, на счету форварда «Локомотива» Александра Радулова 254 гола.

Шипачев является лучшим бомбардиров в истории КХЛ, на его счету 935 (294+641) очков в 1013 матчах.