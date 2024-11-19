Шипачев забил 294-й гол в КХЛ и вышел на 2-е место среди лучших снайперов. У Мозякина 419 шайб
Вадим Шипачев забил 294-й гол и занял 2-е место среди лучших снайперов КХЛ.
Минское «Динамо» на выезде играет с «Авангардом» (2:3, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард минской команды Вадим Шипачев отметился голом и результативной передачей в этой игре.
Это 294-й гол Шипачева в КХЛ, нападающий вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги.
Лидирует по этому показателю Сергей Мозякин, на счету которого 419 голов. Третье место занимает Найджел Доус с 293 голами за карьеру в КХЛ, у Даниса Зарипова 292 шайбы, на счету форварда «Локомотива» Александра Радулова 254 гола.
Шипачев является лучшим бомбардиров в истории КХЛ, на его счету 935 (294+641) очков в 1013 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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