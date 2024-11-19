Товарищеский матч. Россия сыграет с Сирией. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Сборная России примет Сирию в товарищеском матче.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Товарищеский матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.