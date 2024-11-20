Билл Дэйли: «Овечкин близок к рекорду Гретцки. НХЛ уже готовится к этому событию. Будут специальные мероприятия»

Билл Дэйли высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Алекс Овечкин близок к рекорду Уэйна Гретцки . Мы уже готовимся к этому событию. Будут специальные мероприятия», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.