У Винисиуса 0 голов в 7 матчах отбора ЧМ-2026. Вингер «Реала» не сделал результативных действий за Бразилию в 5 последних матчах

Винисиус Жуниор не забивает 7 матчей подряд за сборную Бразилии в отборе ЧМ-2026.

Бразильская команда сыграла вничью со сборной Уругвая (1:1) в матче квалификации ЧМ-2026.

Винисиус, представляющий «Реал », провел на поле весь матч, однако не отметился результативными действиями.

Таким образом, вингер остался без гола и результативного паса в последних пяти встречах за бразильскую команду во всех турнирах.

В текущем отборе на чемпионат мира он не забил ни разу в семи играх. Всего Винисиус забил 5 мячей в 37 играх за национальную команду. Статистику футболиста можно изучить здесь .

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Уругвай.