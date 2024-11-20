У Винисиуса 0 голов в 7 матчах отбора ЧМ-2026. Вингер «Реала» не сделал результативных действий за Бразилию в 5 последних матчах
Винисиус Жуниор не забивает 7 матчей подряд за сборную Бразилии в отборе ЧМ-2026.
Бразильская команда сыграла вничью со сборной Уругвая (1:1) в матче квалификации ЧМ-2026.
Винисиус, представляющий «Реал», провел на поле весь матч, однако не отметился результативными действиями.
Таким образом, вингер остался без гола и результативного паса в последних пяти встречах за бразильскую команду во всех турнирах.
В текущем отборе на чемпионат мира он не забил ни разу в семи играх. Всего Винисиус забил 5 мячей в 37 играх за национальную команду. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия – Уругвай.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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