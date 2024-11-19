Россия впервые с 1992 года выиграла все матчи за год. У команды Карпина пять разгромных сухих побед в 2024-м

Сборная России впервые в этом веке выиграла все матчи за год.

Команда Валерия Карпина сегодня разгромила Сирию (4:0) в товарищеской игре. Ранее были обыграны Сербия (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0).

Лишь дважды после распада СССР России удавалось победить всех соперников за год. Впервые это произошло в 1992-м, тогда сборная провела всего три игры: с Мексикой (2:0), Исландией (1:0) и Люксембургом (2:0).