Россия впервые с 1992 года выиграла все матчи за год. У команды Карпина пять разгромных сухих побед в 2024-м
Сборная России впервые в этом веке выиграла все матчи за год.
Команда Валерия Карпина сегодня разгромила Сирию (4:0) в товарищеской игре. Ранее были обыграны Сербия (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0).
Лишь дважды после распада СССР России удавалось победить всех соперников за год. Впервые это произошло в 1992-м, тогда сборная провела всего три игры: с Мексикой (2:0), Исландией (1:0) и Люксембургом (2:0).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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