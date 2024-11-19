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  • Лыжи. Кубок Хакасии. Большунов, Семиков, Ардашев, Мальцев, Спицов, Порошкин выступят в классической «разделке» на 10 км
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Лыжи. Кубок Хакасии. Большунов, Семиков, Ардашев, Мальцев, Спицов, Порошкин выступят в классической «разделке» на 10 км

19 ноября Большунов выступит в классической «разделке» на 10 км на Кубке Хакасии.

Лыжные гонки

Кубок Хакасии

Вершина Теи

10 км, раздельный старт, классический стиль

Мужчины

Начало – 8:45 по московскому времени.

Старт-лист

19. Станислав Волженцев

26. Андрей Феллер

27. Владимир Фролов

28. Евгений Семяшкин

29. Егор Митрошин

30. Максим Зубцов

31. Андрей Ларьков

32. Илья Порошкин

35. Дмитрий Жуль

39. Антон Тимашов

42. Константин Тиунов

43. Павел Соловьев

45. Андрей Кузнецов

48. Александр Ившин

49. Андрей Собакарев

50. Денис Спицов

52. Артем Мальцев

54. Александр Бакуров

55. Виктор Жуль

56. Александр Большунов

58. Илья Семиков

60. Сергей Ардашев

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСтанислав Волженцев
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Андрей Феллер
Кубок Хакасии
logoИлья Семиков
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